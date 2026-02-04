Milano 10:00
46.689 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:00
10.371 +0,55%
Francoforte 10:00
24.680 -0,41%

Londra: giornata depressa per Rightmove

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che presenta una flessione del 2,58%.
