Milano
9:56
45.417
+0,76%
Nasdaq
29-gen
25.884
0,00%
Dow Jones
29-gen
49.072
+0,11%
Londra
9:57
10.192
+0,20%
Francoforte
9:56
24.506
+0,81%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 10.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: nuovo spunto rialzista per Caixabank
Madrid: nuovo spunto rialzista per Caixabank
Migliori e peggiori
,
In breve
30 gennaio 2026 - 09.50
Scambia in profit la
banca spagnola
, che lievita del 3,78%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: brillante l'andamento di Caixabank
Madrid: positiva la giornata per Caixabank
Madrid: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr
Titoli e Indici
Caixabank
+4,55%
Altre notizie
ASF (Vinci), emessa obbligazione a 8 anni da 500 milioni di euro
Madrid: andamento rialzista per IAG
Madrid: andamento rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Madrid: andamento rialzista per Indra
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
Madrid: nuovo spunto rialzista per Bankinter
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto