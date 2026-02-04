New York: amplia l'ascesa Fortive

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di robot industriali
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,43%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Fortive
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,93%, rispetto a -1,29% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo di Fortive
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62,09 USD. Supporto a 56,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 67,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)