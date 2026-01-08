New York: Applied Materials in forte calo

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 288,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 275,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 300,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)