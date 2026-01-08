Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:18
25.489 -0,64%
Dow Jones 18:18
49.299 +0,62%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Migliori e peggiori
New York: Applied Materials in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Applied Materials rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 288,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 275,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 300,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
