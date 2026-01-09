New York: Applied Materials, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,07%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Applied Materials
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 303,8 USD. Primo supporto visto a 290,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 281,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)