New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che United Health
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,95%, rispetto a -2,15% dell'indice americano
).
Lo scenario di breve periodo dell'assicuratore sanitario
evidenzia un declino dei corsi verso area 329,2 USD con prima area di resistenza vista a 342,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 321,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)