New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che United Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,95%, rispetto a -2,15% dell'indice americano).


Lo scenario di breve periodo dell'assicuratore sanitario evidenzia un declino dei corsi verso area 329,2 USD con prima area di resistenza vista a 342,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 321,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
