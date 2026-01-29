Milano 17:35
Apple acquista la startup israeliana di AI audio Q.ai. Deal da quasi 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Apple, colosso statunitense della tecnologua, ha acquisito Q.ai, startup israeliana che lavora su tecnologie di intelligenza artificiale per l'audio. Apple non ha rivelato i termini dell'accordo, ma secondo il Financial Times ha il valore dell'operazione è di quasi 2 miliardi di dollari.

Apple non ha detto come utilizzerà la tecnologia di Q.ai, ma ha detto a Reuters che la startup ha lavorato su nuove applicazioni di apprendimento automatico per aiutare i dispositivi a comprendere il parlato sussurrato e per migliorare l'audio in ambienti difficili.

I 100 dipendenti di Q.ai, tra cui il CEO Aviad Maizels e i cofondatori Yonatan Wexler e Avi Barliya, si uniranno ad Apple. Maizels ha fondato l'azienda di rilevamento tridimensionale PrimeSense e l'ha venduta ad Apple nel 2013.
