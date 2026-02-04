Milano 10:03
46.691 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:03
10.374 +0,58%
Francoforte 10:03
24.683 -0,40%

Parigi: andamento rialzista per Carrefour

(Teleborsa) - Bene il colosso della grande distribuzione, con un rialzo del 2,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carrefour rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del colosso retail è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
