Parigi: andamento rialzista per Carrefour

colosso della grande distribuzione

CAC40

Carrefour

colosso retail

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,34%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)