Parigi: andamento rialzista per Carrefour

(Teleborsa) - Bene il colosso della grande distribuzione
, con un rialzo del 2,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carrefour
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del colosso retail
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,01.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)