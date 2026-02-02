Parigi: andamento sostenuto per Carrefour

colosso della grande distribuzione

CAC40

Carrefour

indice di Parigi

colosso retail

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,91%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,84%, rispetto a -0,34% dell').Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,02 Euro. Prima resistenza a 14,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)