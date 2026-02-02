Parigi: andamento sostenuto per Carrefour

(Teleborsa) - Bene il colosso della grande distribuzione
, con un rialzo dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Carrefour
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,84%, rispetto a -0,34% dell'indice di Parigi
).
Analizzando lo scenario del colosso retail
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,02 Euro. Prima resistenza a 14,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,94.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)