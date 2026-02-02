Milano 13:59
45.858 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:59
10.286 +0,61%
Francoforte 13:59
24.730 +0,78%

Parigi: andamento sostenuto per Carrefour

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Carrefour
(Teleborsa) - Bene il colosso della grande distribuzione, con un rialzo dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Carrefour mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,84%, rispetto a -0,34% dell'indice di Parigi).


Analizzando lo scenario del colosso retail si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,02 Euro. Prima resistenza a 14,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```