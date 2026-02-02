Milano 13:59
45.858 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:59
10.286 +0,61%
Francoforte 13:59
24.730 +0,78%

Parigi: risultato positivo per Carrefour
Avanza il colosso della grande distribuzione, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
