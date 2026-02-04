Milano 10:03
46.691 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:03
10.374 +0,58%
Francoforte 10:03
24.683 -0,40%

Parigi: brillante l'andamento di Renault

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Renault
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica francese, con una variazione percentuale del 2,52%.

Lo scenario su base settimanale di Renault rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,86 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,55. Il peggioramento di Renault è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```