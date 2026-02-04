Milano
10:03
46.691
+0,58%
Nasdaq
3-feb
25.339
0,00%
Dow Jones
3-feb
49.241
-0,34%
Londra
10:03
10.374
+0,58%
Francoforte
10:03
24.683
-0,40%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 10.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: balza in avanti Renault
Parigi: balza in avanti Renault
Migliori e peggiori
,
In breve
04 febbraio 2026 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance della
casa automobilistica francese
, con una variazione percentuale del 2,52%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento negativo per Renault
Parigi: scambi negativi per Renault
Parigi: brusca correzione per Renault
Parigi: risultato positivo per Renault
Titoli e Indici
Renault
+2,91%
Altre notizie
Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault
Renault in discesa a Parigi
Parigi: calo per Renault
Parigi: brillante l'andamento di Renault
Parigi: in calo Renault
Parigi: performance negativa per Renault
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto