Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 17.07
USA, PMI servizi in gennaio
04 febbraio 2026 - 16.05
USA,
PMI servizi in gennaio pari a 52,7 punti
, in aumento rispetto al precedente 52,5 punti (la previsione era 52,5 punti).
