Milano
15:54
44.674
-0,93%
Nasdaq
15:54
25.491
-0,11%
Dow Jones
15:54
49.105
-0,56%
Londra
15:54
10.141
-0,09%
Francoforte
15:54
24.842
-0,06%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 16.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, PMI servizi in gennaio
USA, PMI servizi in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 gennaio 2026 - 15.50
USA,
PMI servizi in gennaio pari a 52,5 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 52,9 punti).
Condividi
Leggi anche
PMI servizi Unione Europea in gennaio
PMI composito USA in gennaio
PMI manifatturiero USA in gennaio
Appuntamenti macroeconomici del 23 gennaio 2026
Altre notizie
PMI servizi USA in dicembre
Appuntamenti macroeconomici del 6 gennaio 2026
PMI manifatturiero Giappone in gennaio
USA, PMI Manifattura gennaio in leggera crescita secondo attese a 51,9 punti
Unione Europea, PMI composito in gennaio
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 19 gennaio 2026
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: differenze, funzioni e cosa stanno facendo le istituzioni
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto