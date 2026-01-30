Milano 16:41
USA, PMI Chicago in gennaio

USA, PMI Chicago in gennaio pari a 54 punti, in aumento rispetto al precedente 42,7 punti (la previsione era 43,5 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
