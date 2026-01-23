Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 23 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 23 gennaio 2026
(Teleborsa) -
Venerdì 23/01/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 102 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,6 punti; preced. 51,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 51,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 52,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 52,9 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```