Appuntamenti macroeconomici del 23 gennaio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 23/01/2026
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 102 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,6 punti; preced. 51,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,8 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 51,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 52,7 punti)
16:00 USA
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 52,9 punti)