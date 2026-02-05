Milano 9:31
46.697 +0,13%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:31
10.386 -0,16%
24.609 +0,02%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,06%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 70,95, con il supporto più immediato individuato in area 66,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,24.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
