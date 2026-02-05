Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,06%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 70,95, con il supporto più immediato individuato in area 66,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,24.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)