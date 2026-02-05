Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 21:57
24.545 -1,39%
Dow Jones 21:57
48.908 -1,20%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,20%

Il Dow Jones archivia la giornata a 48.908,41 punti

Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,20%, termina le contrattazioni a 48.908,41 punti.
