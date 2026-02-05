Milano
17:35
45.820
-1,75%
Nasdaq
21:57
24.545
-1,39%
Dow Jones
21:57
48.908
-1,20%
Londra
17:35
10.309
-0,90%
Francoforte
17:35
24.491
-0,46%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 22.14
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,20%
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,20%
Il Dow Jones archivia la giornata a 48.908,41 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 22.03
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,20%, termina le contrattazioni a 48.908,41 punti.
Condividi
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,31%
