Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/01/2026

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Affonda sul mercato il Dow Jones 30, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,76%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 49.124,5 con primo supporto visto a 48.170,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 47.852,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
