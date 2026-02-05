Milano
15:14
45.986
-1,39%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
15:14
10.314
-0,85%
Francoforte
15:14
24.315
-1,17%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 15.30
Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Oil & Gas
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
05 febbraio 2026 - 15.00
Profondo rosso per il
comparto petrolifero europeo
, che retrocede a 496,16 punti, in netto calo dell'1,71%.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
-1,72%
