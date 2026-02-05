Milano 11:31
Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Wacker Chemie, che mostra un decremento del 2,21%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wacker Chemie rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Wacker Chemie è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 74,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,98.

