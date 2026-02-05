Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Wacker Chemie
, che mostra un decremento del 2,21%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wacker Chemie
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Wacker Chemie
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 74,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)