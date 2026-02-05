Milano 11:34
46.489 -0,32%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:34
10.375 -0,26%
Francoforte 11:34
24.550 -0,21%

Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Rosso per Wacker Chemie, che sta segnando un calo del 2,21%.
Condividi
```