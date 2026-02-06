Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rosso per Wacker Chemie
, che sta segnando un calo del 2,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Wacker Chemie
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)