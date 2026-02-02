Milano 13:52
45.866 +0,74%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:52
10.282 +0,57%
Francoforte 13:52
24.736 +0,80%

Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Telekom
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica tedesca, con una variazione percentuale del 2,20%.
