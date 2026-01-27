Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:51
25.961 +0,96%
Dow Jones 17:51
49.106 -0,62%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,26.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
