Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

produttore di acciaio

Germany MDAX

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso dell'1,81%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)