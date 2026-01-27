Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio
, con un ribasso dell'1,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)