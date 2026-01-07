Milano 13:28
Londra: positiva la giornata per Persimmon

Londra: positiva la giornata per Persimmon
(Teleborsa) - Scambia in profit il principale costruttore immobiliare britannico, che lievita del 2,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,36%, rispetto a +1,24% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Persimmon. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Persimmon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,07 sterline. Primo supporto a 13,62. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,34.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
