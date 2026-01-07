Londra: positiva la giornata per Persimmon

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale costruttore immobiliare britannico
, che lievita del 2,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Persimmon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,36%, rispetto a +1,24% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Persimmon
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Persimmon
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,07 sterline. Primo supporto a 13,62. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)