Londra: scambi in positivo per Persimmon

Londra: scambi in positivo per Persimmon
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale costruttore immobiliare britannico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.

La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Persimmon confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,11 sterline con primo supporto visto a 13,37. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,92.

