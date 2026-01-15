Londra: scambi in positivo per Persimmon

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale costruttore immobiliare britannico
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
La tendenza ad una settimana di Persimmon
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Persimmon
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,11 sterline con primo supporto visto a 13,37. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)