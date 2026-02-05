Madrid: balza in avanti Logista

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore logistico spagnolo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,78%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Logista
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Logista
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Logista
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)