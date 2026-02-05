Milano 11:36
Madrid: balza in avanti Logista

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore logistico spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,78%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Logista evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Logista rispetto all'indice.


Tecnicamente, Logista è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,37.

