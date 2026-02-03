Milano 11:32
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,46%

Ibex 35 esordisce a 18.199,3 Euro

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,46%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,46%, dopo aver aperto a 18.199,3 Euro.
