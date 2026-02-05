New York: calo per JP Morgan

(Teleborsa) - Ribasso per la società finanziaria con sede a New York
, che presenta una flessione del 2,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di JP Morgan
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 315 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 325,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)