Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:22
24.722 -0,68%
Dow Jones 20:22
49.128 -0,75%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: calo per JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società finanziaria con sede a New York, che presenta una flessione del 2,54%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.


La tendenza di breve di JP Morgan è in rafforzamento con area di resistenza vista a 315 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 325,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
