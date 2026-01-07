New York: movimento negativo per JP Morgan

(Teleborsa) - Sottotono la società finanziaria con sede a New York
, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana del colosso finanziario americano
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di JP Morgan
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 330,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 326,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 335,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)