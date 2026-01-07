Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:41
25.802 +0,63%
Dow Jones 18:41
49.351 -0,22%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: movimento negativo per JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società finanziaria con sede a New York, che passa di mano con un calo dell'1,94%.

La tendenza ad una settimana del colosso finanziario americano è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di JP Morgan è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 330,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 326,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 335,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
