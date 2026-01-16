New York: balza in avanti JP Morgan

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società finanziaria con sede a New York
, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di JP Morgan
evidenzia un declino dei corsi verso area 310,9 USD con prima area di resistenza vista a 318,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 306,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)