New York: balza in avanti JP Morgan

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 310,9 USD con prima area di resistenza vista a 318,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 306,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)