New York: Hershey in rally

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore statunitense di prodotti dolciari
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hershey
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Hershey
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 225,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 235.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)