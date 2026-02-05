Milano 17:35
New York: Hershey in rally

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore statunitense di prodotti dolciari, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,11%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hershey più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Hershey è in rafforzamento con area di resistenza vista a 225,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 235.

