Milano 17:03
45.705 -2,00%
Nasdaq 17:03
24.515 -1,51%
Dow Jones 17:03
48.883 -1,25%
Londra 17:03
10.303 -0,96%
Francoforte 17:02
24.367 -0,96%

New York: movimento negativo per Microsoft

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Microsoft
(Teleborsa) - Sottotono il colosso informatico americano, che passa di mano con un calo del 2,68%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società informatica di Redmond suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 400,3 USD con tetto rappresentato dall'area 407,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 397,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```