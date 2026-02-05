New York: movimento negativo per Microsoft

(Teleborsa) - Sottotono il colosso informatico americano
, che passa di mano con un calo del 2,68%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società informatica di Redmond
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 400,3 USD con tetto rappresentato dall'area 407,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 397,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)