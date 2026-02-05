New York: movimento negativo per Microsoft

colosso informatico americano

Dow Jones

Microsoft

indice americano

società informatica di Redmond

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,68%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 400,3 USD con tetto rappresentato dall'area 407,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 397,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)