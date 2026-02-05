Piazza Affari: balza in avanti Anima Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale asset manager indipendente in Italia
, con una variazione percentuale del 2,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anima Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anima Holding
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Anima Holding
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,02 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)