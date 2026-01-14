Milano 14:08
45.655 +0,28%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:08
10.170 +0,32%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.
