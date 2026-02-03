Milano 11:43
46.418 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:43
10.323 -0,18%
Francoforte 11:43
24.869 +0,29%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
