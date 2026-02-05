Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Webuild
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -0,55% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Webuild
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,493 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,603 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,425.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)