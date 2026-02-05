Milano 13:29
46.387 -0,53%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:29
10.366 -0,34%
Francoforte 13:29
24.505 -0,40%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Webuild mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -0,55% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Webuild, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,493 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,603 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,425.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```