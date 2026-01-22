Milano 13:22
44.931 +1,00%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:22
10.169 +0,30%
Francoforte 13:22
24.839 +1,13%

Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,62%.

La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Webuild, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,463 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,609 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,381.

