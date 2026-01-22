Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,62%.
La tendenza ad una settimana di Webuild
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Webuild
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,463 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,609 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,381.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)