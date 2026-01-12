Milano 11:57
45.658 -0,13%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:57
10.122 -0,02%
Francoforte 11:57
25.314 +0,21%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio
Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.
Condividi
```