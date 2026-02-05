Milano 17:04
45.694 -2,02%
Nasdaq 17:04
24.508 -1,54%
Dow Jones 17:04
48.881 -1,25%
Londra 17:04
10.305 -0,93%
Francoforte 17:04
24.359 -0,99%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Perde terreno il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 81.233,72 punti, ritracciando dell'1,31%.
