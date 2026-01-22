Milano 11:38
44.927 +0,99%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:38
10.206 +0,67%
Francoforte 11:38
24.865 +1,24%

Piazza Affari: movimento negativo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata negativa per il comparto beni industriali a Milano, che continua la seduta a 82.013,2 punti, in calo dello 0,85%.
