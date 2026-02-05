Milano 9:37
46.615 -0,05%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:37
10.375 -0,27%
24.569 -0,14%

PLATINUM del 4/02/2026

Finanza
PLATINUM del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Chiusura negativa per il metallo bianco-argenteo, con un ribasso dell'1,46%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.232,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.331,3, mentre il primo supporto è stimato a 2.133,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```