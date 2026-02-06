Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
A picco il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con un pessimo -1,96%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 69,31. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 65,95. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 64,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)