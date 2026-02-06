Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

A picco il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con un pessimo -1,96%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 69,31. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 65,95. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 64,53.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```