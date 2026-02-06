Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Affonda sul mercato il Light Sweet Crude Oil, che alla chiusura soffre con un calo del 2,09%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 65,13. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 61,72. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 60,32, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)