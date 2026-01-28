Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Prepotente rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,76% sui valori precedenti.
Le implicazioni di breve periodo del greggio WTI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63,49. Possibile una discesa fino al bottom 60,62. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 66,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)