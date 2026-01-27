Milano 11:06
45.083 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:06
10.188 +0,39%
Francoforte 11:06
24.917 -0,06%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Giornata pressoché debole per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in calo a 60,85.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 61,58. Rischio di eventuale correzione fino al target 59,82. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 63,34.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```