Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Giornata pressoché debole per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in calo a 60,85.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 61,58. Rischio di eventuale correzione fino al target 59,82. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 63,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)