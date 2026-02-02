Milano 13:48
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,35%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,37. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,25.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
