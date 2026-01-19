Milano 17:35
Perde l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Viene venduto parecchio l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la seduta a 1.697,19 punti.
