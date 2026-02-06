Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame
, con un rialzo del 3,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Aurubis
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,07%, rispetto a +0,83% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 169,9 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 162,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 157,7.
